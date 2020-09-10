10 вересня інспекція позицій Збройних сил України біля селища Шуми за участю представників ОБСЄ не відбудеться.

Про це розповіло джерело в Офісі президента агентству Інтефакс-Україна.

– Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується, – йдеться в повідомленні.

За словами джерела, представники так званих ДНР і ЛНР перебували у складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін з 2014 року.

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Їх участь у переговорах визначено Мінськими домовленостями, які були підписані Петром Порошенком.

– Зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не веде діалог з терористами, тому президент України безпосередньо говорить з президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути лише Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, треба щось робити, – сказав він.

Зараз йде пошук правильних юридичних рішень, щоб закінчити війну на Донбасі і зберегти територіальну цілісність країни.

Інспекції в районі селища Шуми

7 вересня учасники консультацій ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Українська сторона взяла на себе питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.