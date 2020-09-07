Іспанія, Сербія та Молдова – найманців саме з цих країн Росія використовує у війні на Донбасі найчастіше.

Загалом йдеться про громадян з понад 30 держав, повідомив заступник генпрокурор Гюндуз Мамедов.

– Серед них – Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, з Молдови – 26, з Франції – 20, – уточнив він.

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Мамедов наголосив, що з 2014 року найманці входили до складу різних підрозділів у так званих ЛНР та ДНР, а для їх навчання на території РФ створені спеціальні центри.

За його словами, там проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців, звідти їх відправляють окуповані території Донбасу.

Порушення перемир’я на Донбасі

6 вересня, тобто на 42-й день дії режиму припинення вогню на Донбасі, що триває з 22 липня, бойовики вперше порушили домовленості та двічі прицільно обстріляли позиції ЗСУ.

Внаслідок такого обстрілу поблизу Красногорівки один український військовий отримав поранення.

Окупанти також відкрили вогонь біля Причепилівки Луганської області, де загинув один боєць.