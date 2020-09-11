Споживча інфляція у серпні 2020 до серпня 2019 прискорилася з 2,4% до 2,5%, проте порівняно з липнем знизилися на 0,2%, тобто залишалась нижчою цільового діапазону 5%. У Нацбанку пояснюють це сповільненням зростання цін на продукти харчування, зокрема за рахунок хорошого врожаю овочів.

– Продовжило сповільнюватися зростання цін на продовольчі товари (до 3,3% р/р). Зокрема, нижчими темпами дорожчала більшість молочних та борошняних виробів, продукти з риби та безалкогольні напої. Це пов’язано як зі збільшенням пропозиції, зокрема за рахунок імпорту, так і з млявим попитом на більш дорогі вироби та продукти не першої необхідності, – наголошують в НБУ.

Водночас сповільнилось падіння цін на непродовольчі товари – до 0,2%. Його причини – ослаблення гривні в попередні місяці та реалізація відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів.

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– Меншими темпами падали ціни на побутову техніку та електроніку. Прискорилося зростання вартості авто, ліків та інших медичних товарів. Натомість поглибилось падіння цін на інші товари не першої необхідності – одяг та взуття, посуд, домашній текстиль, – йдеться у повідомленні.

Прогноз інфляції на 2020

Мінекономіки прогнозує, що інфляція в 2020 році складе 5,9% у річному вимірі, тобто грудень до грудня.

У березні відомство прогнозувало цей показник на рівні 11,6%.