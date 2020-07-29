За курсу долара 27-28 грн/1$ в 2021 ВВП просяде на 0,2-0,5% – Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки провело симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники.

Зміцнення гривні у 2021 році з прогнозних 29,1 грн/$1 до 27 грн/$1 скоротить приріст реального ВВП порівняно з базовим сценарієм на 0,5 п.п., а зміцнення української валюти до 28 грн/$1 – на 0,2 п.п.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови з допрацьованим макропрогнозом на найближчі три роки, який Кабінет міністрів повинен розглянути на засіданні в середу, 29 липня.

Стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більш міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк, зазначило Мінекономіки.

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Яким буде курс гривні до кінця року

Курс гривні зросте до кінця року до планових показників, закладених у бюджет, і буде на рівні 29-30 грн/1$.

– Може бути керована емісія, в обмежених масштабах. Для того, щоб стимулювати економіку, щоб трошки пожвавити кредитний ринок, – прогнозує політолог Володимир Фесенко.

Станом на 29 липня Національний банк встановив курс гривні 27,68 грн/1$.

Фото: НБУ