S&P прогнозує спад економіки України в 2020 році на 6% – що буде з доларом

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Експерти S&P відзначають, що з приходом 2021 року розпочнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.

На тлі падіння ВВП очікується зростання курсу долара в Україні.

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Прогнозовані показники:

2020 – 29 грн/$1;

2021 – 30 грн/$1;

2022 – 30,5 грн/$1;

2023 – 31 грн/$1.

Такий курс долара подано з розрахунку на скорочення дефіциту держбюджету з 7,5% ВВП в цьому році до 5,3% ВВП в наступному і 3% і 2,5% відповідно в 2022 і 2023 роках.

Експерти агентства S&P зауважують, що до кінця 2020 року інфляція знизиться до 3% з 7,9% у минулому році.

Держбюджет 2021

14 вересня проект державного бюджету України на 2021 рік було направлено на розгляд Кабміну.

Мінфін назвав проект бюджетом можливостей для розвитку.

Найголовнішими завданнями держбюджету на наступний рік є боротьба з коронавірусом, медицина та соціальна сфера, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення допомоги пенсіонерам.