S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020 году на 6% — что будет с долларом

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% к концу 2020 года.

Эксперты S&P отмечают, что с приходом 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

На фоне падения ВВП ожидается рост курса доллара в Украине.

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Прогнозируемые показатели:

2020 — 29 грн/$1;

2021 — 30 грн/$1;

2022 — 30,5 грн/$1;

2023 — 31 грн/$1.

Такой курс доллара подан из расчета на сокращение дефицита госбюджета с 7,5% ВВП в этом году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Эксперты агентства S&P отмечают, что к концу 2020 года инфляция снизится до 3% с 7,9% в прошлом году.

Госбюджет 2021

14 сентября проект государственного бюджета Украины на 2021 было направлено на рассмотрение Кабмина.

Минфин назвал проект бюджетом возможностей для развития.

Главными задачами госбюджета на следующий год являются борьба с коронавирусом, медицина и социальная сфера, в частности, повышение минимальной заработной платы и увеличение помощи пенсионерам.