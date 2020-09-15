ДПСУ очікує на прибуття до кордону України ще майже 4 тис. хасидів

Президент України Володимир Зеленський та очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко обговорили стан справ на кордоні з Білоруссю у зв’язку з масовим прибуттям хасидів.
За офіційною інформацією, станом на ранок вівторка, 15 вересня, на лінії кордону з боку Білорусі перебуває 690 громадян.
Найближчими днями ДПСУ прогнозує прибуття до лінії кордону:
- Чернігівської області – до 1 000 хасидів;
- Житомирської області – до 700 хасидів;
- Волинської області – 1 500 хасидів.
Окремо до столиці Білорусі Мінська прибуде три чартерні авіарейси – це ще близько 600 осіб.
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Керівництво ДПСУ ініціювало взаємодію з Держприкордонкомітетом Білорусі та Посольством Ізраїлю в Україні.
Окрім залучення резерву прикордонників, проводиться повітряний моніторинг ділянки білорусько-українського кордону в районі ПП Нові Яриловичі.
Ситуація на кордоні повністю контрольована.
Хасиди на білорусько-українському кордоні
В ніч з 14 на 15 вересня декілька сотень хасидів намагалися перетнути кордон України з боку Білорусі.
Для захисту кордону в районі пропускного пункту Нові Яриловичі, окрім прикордонників та резерву, також залучено підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.
Попри чіткі роз’яснення щодо карантинних обмежень в Україні, які поширюються на громадян іноземних держав, хасиди планують потрапити на святкування іудейського нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана в Умані.
Фото: ДПСУ