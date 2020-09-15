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Факти / Україна

ДПСУ очікує на прибуття до кордону України ще майже 4 тис. хасидів

Президент України Володимир Зеленський та очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко обговорили стан справ на кордоні з Білоруссю у зв’язку з масовим прибуттям хасидів.

За офіційною інформацією, станом на ранок вівторка, 15 вересня, на лінії кордону з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

ДПСУ очікує на прибуття до кордону України ще майже 4 тис. хасидів

Найближчими днями ДПСУ прогнозує прибуття до лінії кордону:

  • Чернігівської області – до 1 000 хасидів;
  • Житомирської області – до 700 хасидів;
  • Волинської області – 1 500 хасидів.

Окремо до столиці Білорусі Мінська прибуде три чартерні авіарейси – це ще близько 600 осіб.

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Керівництво ДПСУ ініціювало взаємодію з Держприкордонкомітетом Білорусі та Посольством Ізраїлю в Україні.

Окрім залучення резерву прикордонників, проводиться повітряний моніторинг ділянки білорусько-українського кордону в районі ПП Нові Яриловичі.

Ситуація на кордоні повністю контрольована.

Хасиди на білорусько-українському кордоні

В ніч з 14 на 15 вересня декілька сотень хасидів намагалися перетнути кордон України з боку Білорусі.

Для захисту кордону в районі пропускного пункту Нові Яриловичі, окрім прикордонників та резерву, також залучено підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Попри чіткі роз’яснення щодо карантинних обмежень в Україні, які поширюються на громадян іноземних держав, хасиди планують потрапити на святкування іудейського нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана в Умані.

Фото: ДПСУ

Джерело: Офіс президента

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