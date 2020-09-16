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Факти / Україна / Політика

Марина Порошенко очолить список Євросолідарності у Київраду

Дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина очолить список його партії Європейська солідарність на виборах до Київради.

Про це вона заявила на з’їзді столичної команди ЄС.

– Відразу хочу сказати, що не відчуваю себе політиком. В першу чергу, я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю. І мені не все одно, що буде з Україною. І що буде відбуватися у Києві, – заявила вона.

До команди Порошенко увійшов секретар Київської міської ради Володимир Прокопів, екс-нардеп Леонід Ємець.

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Марина Порошенко киянка, закінчила Київський медичний інститут. Працювала лікарем у кардіологічному відділенні Олександрійської лікарні.

Була керівником фонду Петра Порошенка, а також у 2018-2019 роках керувала Українським культурним фондом.

Хто очолює список Голосу

Екс-керівник митниці Максим Нефьодов став №1 списку Голосу на вибори у Київраду. Принципи партії Голос збігаються, з тими які сповідує він.

Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня 2020 року. Наприкінці травня, він подав позов до суду з проханням поновити його на посаді.

Джерело: ЄС

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