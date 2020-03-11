Впливові і незалежні. Чим займаються перші леді світу

Меланія Трамп дозволяє собі на публіці те, що перші леді зазвичай ніколи не виносять на люди. Вона зовсім інакша, мовчазна та молодша за чоловіка майже на 30 років.

Крім того, вона колишня модель та ще й перша іноземка у Білому домі. Американці кажуть, що попелюшка зі Словенії підкорила американського мільярдера своєю зовнішністю.

Читайте: У Балтіморі молодь освистала Меланію Трамп під час промови

Але вибрики, які Меланія час від часу влаштовує на людях, свідчать про те, що роль красивої ляльки їй зовсім не до вподоби.

Кожна перша леді зазвичай патронує одну з важливих соціальних проблем. Меланія Трамп обрала боротьбу з кібербулінгом серед молоді. Це погрози або приниження через інтернет. Найцікавіше, що саме цей гріх найчастіше закидають самому Трампу.

За елегантністю Меланію Трамп часто порівнюють з Жаклін Кеннеді. Саме вона започаткувала образ американської першої леді – самостійної, сильної та впливової.

Такою була, й дружина Рональда Рейгана – Ненсі. Вона пожертвувала заради чоловіка кар’єрою актриси і була в курсі усіх державних справ.

Великий вплив на свого чоловіка мала і Раїса Горбачова. В народі її називають Райкою. Недолюблюють, бо Раїса Максимівна вщент зруйнувала радянські традиції. Горбачова демонструє західний стиль в усьому. Вона вільно володіла англійською і могла поговорити з Маргарет Тетчер. На відміну від чоловіка, який дивися на неї із захопленням.

Заявку на роль справжньої першої леді України з першого дня подала і Марина Порошенко. Ззовні вона разюче відрізнялася від попередниці Людмили Янукович. Марина спортивна і стильна. Багатодітна мати почала опікуватися соціальними проблемами. Аби діти з особливими потребами могли навчатися на рівних з однолітками в школах.

Нинішня ж перша леді України за один з основних напрямків уваги обрала реформу шкільного харчування. Як мамі двох дітей ця тема їй близька.

Олена Зеленська значно молодша за своїх українських попередниць. Вона вже з іншого покоління і це відчувається і в стилі спілкування, і в образі. Попри відсутність публічного досвіду вона виглядає поруч із західними леді цілком органічно.

А от французька історія кохання Емануєля Макрона та Бріджит Роньє почалася ще зі школи. Щоправда, вона була не його однокласницею, а вчителькою, ще і старшою за учня на 24 роки.

Дати пояснення коханню з такою різницею у віці намагався увесь світ. Але пара не звертає уваги на чужі думки та на публіці не приховує почуттів.

Нагадаємо, Олена Зеленська увійшла до ради музею Мистецький арсенал.