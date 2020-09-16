Марина Порошенко возглавит список Евросолидарности в Киевсовет

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина возглавит список его партии Европейская солидарность на выборах в Киевсовет.
Об этом она заявила на съезде столичной команды ЕС.
— Сразу хочу сказать, что не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной. И что будет происходить в Киеве, — заявила она.
В ее команду вошел секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов, экс-нардеп Леонид Емец.
Читайте: Влиятельные и независимы. Чем занимаются первые леди мира
Марина Порошенко киевлянка, закончила Киевский медицинский институт. Работала врачом в кардиологическом отделении Александрийской больницы.
Была руководителем фонда Петра Порошенко, а также в 2018-2019 годах руководила Украинским культурным фондом.
Кто возглавляет список Голоса
Экс-руководитель таможни Максим Нефьодов стал №1 списка Голоса на выборах в Киевсовет. Принципы партии Голос совпадают с теми, которые исповедует он.
Нефьодова освободили от должности председателя Государственной таможенной службы Украины 24 апреля 2020 года. В конце мая, он подал иск в суд с просьбой восстановить его в должности.
Источник: ЕС