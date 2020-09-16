Нефьодов очолить список Голосу у Київраду

Екс-керівник митниці Максим Нефьодов став №1 у списку на вибори у Київраду від партії Голос.

Про це він написав у себе на Facebook.

– Я повернувся у бізнес, але вважаю потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою. Вікно можливостей в уряді нині закрилось – замість реформ в більшості сфер навіть не тупцювання на місці, а ерозія і відступ. Тому логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу, – заяви Нефьодов.

Читайте: Неефективність чи низькі доходи? Нефьодов про звільнення з митної служби

Принципи партії Голос збігаються, з тими які сповідує Нефьодов.

– За 6 років я показав, що навіть невеликою командою однодумців можна змінити багато – зекономити десятки мільярдів у реформі публічних закупівель та Прозорро, запустити реальну приватизацію і залучити десятки мільярдів через Прозорро.Продажі. Подібні зміни можна зробити і в Києві – від ефективних закупівель до розпродажу комунальних підприємств, – заявив він.

Звільнення Нефьодова

Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня 2020 року. Ухвалили рішення через порушення на митниці, невпровадження усіх потрібних реформ та унеможливлення контрабанди, заявили у Кабміні.

Наприкінці травня 2020 року екс-голова митниці подав позов до суду з проханням поновити його на посаді.

Джерело: Максим Нефьодов