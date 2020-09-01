1 вересня набула чинності постанова Кабміну щодо монетизації одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

Приватбанк розпочинає видачу соціальної картки на 5 тис. грн для придбання дитячих товарів.

Відкрити її можна протягом 12 місяців з дати народження дитини, а коштами на рахунку скористатися протягом року з моменту зарахування.

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Карткою можна розрахуватися у магазинах, які уклали договір з Мінсоцполітики, за дитячі засоби гігієни (підгузки, серветки), одяг та взуття, харчування, посуд, текстиль (рушники, ковдри), а також товари для породілль (прокладки для лактації та післяпологові).

Гроші замість Пакунка малюка

Кабмін 29 липня схвалив проект постанови Мінсоцполітики про видачу 5 тис. грн замість Пакунка малюка.

Грошову компенсацію натуральної допомоги батьки можуть отримати протягом року після народження дитини і витратити лише на немовляти.

На картці стоятиме обмеження на такі придбання, як сигарети, алкоголь або бензин.