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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ремонт доріг та перерозподіл коштів: Рада внесла зміни до держбюджету 2020

На засіданні Верховної ради 17 вересня парламентарі внесли зміни до держбюджету на 2020 рік, якими створили можливість відновлення доріг та перерозподілу коштів між облдержадміністраціями.

За законопроект №3991 проголосували 255 народних депутатів.

Документ доповнює прикінцеві положення держбюджету на 2020 рік пунктом щодо граничної величини боргу за місцевими запозиченнями, які залучили для ремонту доріг.

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– Пропонується не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови якщо видатки, пов’язані з таким боргом, не перевищуватимуть у наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, – йдеться у документі.

Крім того, зміни дозволять облдержадміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, робити запозичення, але лише з дотриманням вимог Бюджетного кодексу.

Документ також дозволяє перерозподілити кошти між регіонами.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Бюджет на 2021 рік

На засіданні 14 вересня уряд затвердив проект держбюджету на 2021 рік.

Документ  передбачає зростання доходів на 9,4%, вони передбачаються на рівні 1,071 трлн грн.

Витрати зростуть на 5,1% та будуть на рівні 1,35 трлн грн.

Джерело: Верховна Рада

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