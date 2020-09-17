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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транш МВФ може надійти в 2020, а облікова ставка залежить від Covid-19 – НБУ

Національний банк України спрогнозував отримання Києвом наступного траншу МВФ та пояснив, чи знизиться в країні облікова ставка.

Про співпрацю з МВФ

Київ веде діалог із Міжнародним валютним фондом та очікує на отримання наступного траншу від МВФ у нинішньому році.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, в якому зазначається, що продовження співпраці з МВФ є пріоритетним завданням для НБУ.

Україна поступово виконує зобов’язання, які поставили перед Києвом в рамках нової програми співпраці, додали в Нацбанку.

Читайте: МВФ висунув Україні умову щодо програми співробітництва

Про облікову ставку

Збереження облікової ставки на рівні 6% – оптимальне рішення, спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, зазначили в НБУ.

Водночас такий рівень облікової ставки залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці.

Однак подальші рішення щодо облікової ставки будуть залежати від того, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом, пояснили в Нацбанку.

Як відомо, 12 червня 2020 року Нацбанк ухвалив рішення про зниження облікової ставки до 6% – найнижчого рівня в історії.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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