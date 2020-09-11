МВФ висунув Україні умову щодо програми співробітництва

Продовження програми фінансової підтримки України в рамках програми stand-by залежить від незалежності НАБУ, САП та ВАКС, заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джеррі Райс.

– Можу сказати, що для України створення ефективної антикорупційної бази було найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх кількох років. І я б сказав – є необхідною умовою в рамках нинішньої програми, яку підтримує МВФ, – зазначив він.

За його словами, нині МВФ продовжує взаємодіяти з Києвом в рамках програми, її умов і зобов’язань.

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МВФ-Україна

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року.

У червні Київ вже отримав від МВФ $2,1 млрд. Загалом 18-місячна програма stand-by передбачає виділення $5 млрд чотирма траншами.

Раніше Райс говорив, що у вересні Фонд може ухвалити рішення про виділення нового траншу Україні.

Джерело: МВФ