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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У 2021 році зарплата вчителів зросте майже на 30% – проект держбюджету

У проекті дербюджету на 2021 рік фінансування освіти збільшать на 34 млрд грн. Водночас загальний бюджет освіти без врахування місцевих становить 173,8 млрд грн.

Також проект держбюджету передбачає 102,5 млрд грн для виплат заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це на 21,2 млрд грн більше, порівняно з 2020 роком. Протягом 2021 року зарплата зросте майже на 30%.

Тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет сподівається, що після ухвалення обласних бюджетів, загальний фонд збільшиться ще щонайменше на 100 млрд грн.

Читайте: Зростання ВВП, видатків на медицину та зарплат: головні показники держбюджету 2021

Крім того, у держбюджеті закладена субвенція на Нову українську школу у розмірі 1,4 млрд грн.

18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував держбюджет на 2021 рік у Верховні Раді.

Згідно з законопроектом, реальний ВВП становитиме 4,6%, інфляція буде на рівні 7,3%.

Джерело: Урядовий портал

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