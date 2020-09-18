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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інфляція 7,3% і ВВП на рівні 4,6%: у Раді презентували держбюджет на 2021 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у парламенті проект закону №4000 про державний бюджет України на 2021 рік.

Він назвав його бюджетом можливостей для подальшого розвитку і розповів про основні макропоказники.

Зокрема, згідно з законопроектом, номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) встановлений на рівні 4 505,9 млрд грн, водночас реальний ВВП становитиме 4,6%. Також очікується, що середньомісячна заробітна плата буде 13 632 грн.

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Інфляцію прогнозують на рівні 7,3%. Рівень безробіття населення віком 15-70 років у 2021 році становитиме 9,2%.

Також Сергій Марченко наголосив, що держбюджет на 2021 рік повинен стати інструментом розвитку і зростання.

Уряд затвердив держбюджет-2021

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на 2021 рік. У Мінфіні його називають реалістичним та збалансованим.

Серед іншого, кошторис України на наступний рік передбачає зростання доходів на 9,4%, а витрат – на 5,1%. Детальніше про головні показники держбюджету-2021, ви можете прочитати у нашому матеріалі.

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