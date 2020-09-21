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Факты / Украина / Общество

Протесты шахтеров в Кривом Роге: под землей остаются почти 150 человек

В Кривом Роге уже 20 день длятся протесты шахтеров. По состоянию на 21 сентября 149 горняков шахт Октябрьской, Родины, Терновской, Гвардейской остаются под землей.

Больше всего шахтеров протестуют на шахте Родина — 68 человек.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы с горняками начались переговоры.

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Почему начались подземные протесты шахтеров

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Уже 8 сентября 393 шахтера остались под землей.

Они требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. Также среди требований — возвращение льготного стажа и пресечение нарушений во время аттестации. На 19-й день протеста под землей оставалось 154 шахтера.

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между шахтерами и руководством Криворожского железорудного комбината.

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