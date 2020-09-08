Близько 400 шахтарів у Кривому Розі залишилися під землею на знак протесту

393 шахтарі у Кривому Розі оголосили підземний протест. Вони вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.

Також серед вимог – повернення пільгового стажу та припинення порушень при атестації.

Під землею знаходяться 90 гірників шахти Гвардійська, 60 гірників шахти Тернівська, 214 гірників шахти Батьківщина і 29 гірників шахти Жовтнева.

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Інші підприємства Кривого Рогу повідомили про готовність підтримати колег підземними і наземними мітингами.

Шахта Тернівська зупинила роботу о 7.00. Адміністрація не пустила в шахту першу зміну – всі працівники обіцяють вийти на протест на площу біля адмінбудівлі КЗРК.

Протести шахтарів в Україні

22 червня під Кабміном зібралися 100 шахтарів з Червонограда з вимогою виплатити їм зарплату.

За словами мітингувальників, влада не виплачувала їм гроші чотири місяці і вони безоплатно працюють працювати на шахті Надія.

Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.