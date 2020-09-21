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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна ініціює початок місії МВФ в онлайн-режимі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммеррм, на якій обговорили співпрацю офіційного Києва з фондом.

Шмигаль запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів з огляду на пандемію.

Під час онлайн-зустрічі також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

ЧитайтеМВФ висунув Україні умову щодо програми співробітництва

Раніше представник МВФ не зміг назвати можливої дати місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу.

Прогноз аналітиків

Аналітики Oxford Eсonomics попередили Україну про можливе погіршення відносин з Міжнародним валютним фондом, а також спрогнозували курс долара і ВВП України на 2020 і 2021 роки.

За їхніми словами, втрата імпульсу до реформ може викликати сумніви у керівників МВФ у здатності українського уряду завершити структурні реформи і боротися з корупцією.

Джерело: Урядовий портал

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