Україна ініціює початок місії МВФ в онлайн-режимі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммеррм, на якій обговорили співпрацю офіційного Києва з фондом.

Шмигаль запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів з огляду на пандемію.

Під час онлайн-зустрічі також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

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Раніше представник МВФ не зміг назвати можливої дати місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу.

Прогноз аналітиків

Аналітики Oxford Eсonomics попередили Україну про можливе погіршення відносин з Міжнародним валютним фондом, а також спрогнозували курс долара і ВВП України на 2020 і 2021 роки.

За їхніми словами, втрата імпульсу до реформ може викликати сумніви у керівників МВФ у здатності українського уряду завершити структурні реформи і боротися з корупцією.