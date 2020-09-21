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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина инициирует начало миссии МВФ в онлайн-режиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда  Альфредом Каммером, на которой обсудили сотрудничество официального Киева с Фондом.

Шмыгаль пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер учитывая пандемию.

Во время онлайн-встрече также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

ЧитайтеМВФ выдвинул Украине условие по программе сотрудничества

Ранее представитель МВФ не смог назвать возможной даты миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.

Прогноз аналитиков

Аналитики Oxford Eсonomics предупредили Украину о возможном ухудшении отношений с Международным валютным фондом, а также спрогнозировали курс доллара и ВВП Украины на 2020 и 2021 года.

По их словам, потеря импульса к реформам может вызвать сомнения у руководителей МВФ в способности украинского правительства завершить структурные реформы и бороться с коррупцией.

Источник: Кабмин

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