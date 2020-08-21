Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Ціна за $ коливатимуться у районі 27-28 грн і не вийде за межі 29 грн, заявив прем’єр в інтерв’ю агенції Укрінформ.

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Шмигаль розуміє стурбованість бізнесу з приводу можливого росту курсу у найближчі чотири місяці.

– Бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тоді перестрахувалися і заклали більші курсові та інфляційні показники в бюджет, – пояснив він.

Курс регулюється виключно ринком. Сьогодні там оцінює долар на рівні 27 грн за долар, що є абсолютно прийнятним.

Зростання курсу валют

Передумов для досягнення курсу 30 грн за долар немає. Також немає інструментів, за допомогою яких хтось міг вплинути на підвищення курсу. Так вважає міністр фінансів Дмитро Марченко.

Країні потрібен курс гривні, який забезпечує макроекономічну стабільність.