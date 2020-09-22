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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли почнеться поступове відновлення української економіки – прогноз НБУ

Поступове відновлення економіки очікується у III кварталі 2020 року. Цьому сприятимуть м’якіші умови карантину, а також пожвавлення зовнішнього попиту і активізація внутрішнього споживання.

Такий прогноз озвучив Нацбанк.

Однак економічну активність все одно стримуватимуть окремі обмеження в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус.

Читайте: Відновлення економіки після пандемії займе п’ять років – Світовий банк

Також у НБУ зазначили, що у II кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки. Особливо помітним став спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах послуг.

Крім того, реальний ВВП скоротився на 11,4% у річному вимірі. Через пандемію коронавірусу громадяни зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проекти.

Водночас, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.

Джерело: НБУ

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