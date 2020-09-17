PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Відновлення економіки після пандемії займе п’ять років – Світовий банк

Відновлення світової економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, займе п’ять років.

Таку думку висловила в четвер головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт під час виступу по відеозв’язку на форумі Тенденції-2021, організованому в Мадриді.

– Повне відновлення (економіки, – Ред.) займе цілих п’ять років, – заявила економіст.

Рейнхарт додала, що спад, спровокований пандемією, спостерігатиметься в одних країнах довше, ніж в інших, і це посилить нерівність, оскільки найбідніші країни постраждають від кризи сильніше.

Читайте: 60 млн людей опиняться за межею бідності через коронавірус – Всесвітній банк

У середу головний економіст Організації економічного співробітництва і розвитку Лоранс Бун оцінив збиток світовій економіці через поширення коронавірусу до кінця 2021 року в $7 трлн.

Коронавірус у світі

Станом на 17 вересня, понад 283 тис. осіб захворіли на коронавірус у світі за добу.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.

Антилідер за кількістю хворих на коронавірус залишаються США, Індія і Бразилія.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка