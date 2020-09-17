Відновлення світової економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, займе п’ять років.

Таку думку висловила в четвер головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт під час виступу по відеозв’язку на форумі Тенденції-2021, організованому в Мадриді.

– Повне відновлення (економіки, – Ред.) займе цілих п’ять років, – заявила економіст.

Рейнхарт додала, що спад, спровокований пандемією, спостерігатиметься в одних країнах довше, ніж в інших, і це посилить нерівність, оскільки найбідніші країни постраждають від кризи сильніше.

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У середу головний економіст Організації економічного співробітництва і розвитку Лоранс Бун оцінив збиток світовій економіці через поширення коронавірусу до кінця 2021 року в $7 трлн.

Коронавірус у світі

Станом на 17 вересня, понад 283 тис. осіб захворіли на коронавірус у світі за добу.

З початку пандемії Covid-19 заразилися вже 29 760 579 жителів планети.

Від ускладнень коронавірусу померли 939 427 хворих, а одужали вже 20 212 134 особи.

Антилідер за кількістю хворих на коронавірус залишаються США, Індія і Бразилія.