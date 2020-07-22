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Факти / Україна / Суспільство

У ТКГ домовилися про повне припинення вогню на Донбасі – дата

Сторони  Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

З 00.01 27 липня 2020 року розпочинається режим повного та всеосяжного припинення вогню.

На засіданні сторони домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

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