Сторони Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

З 00.01 27 липня 2020 року розпочинається режим повного та всеосяжного припинення вогню.

На засіданні сторони домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.