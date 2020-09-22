В Україні розробили путівник для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide.
Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про інвестиційні проекти, пише прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
– У гайді можна знайти інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-галузі. UkraineInvest Guide буде оновлюватися щоквартально, щоб інвестори були забезпечені найактуальнішою інформацією, – пише Шмигаль.
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У путівник UkraineInvest Guide увійшли 60 найпривабливіших інвестпроектів та дані про них.
Економіка України
Українська економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося після падіння у II кварталі 2020 року. Про це йдеться у прогнозі інвестиційної компанії Dragon Capital.
На тлі поширення коронавірусу, темпи відновлення економіки сповільняться в найближчі місяці.
У Dragon Capital вважають, що повторне введення жорсткого загальнонаціонального карантину малоймовірно.
Джерело: Денис Шмигаль