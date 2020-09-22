Українська економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося після падіння у II кварталі 2020 року.

Про це йдеться у прогнозі інвестиційної компанії Dragon Capital.

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Це покращення викликане двома факторами:

стрімким відновленням зовнішнього попиту після падіння в березні-квітні;

доходи населення постраждали від карантинних обмежень помірніше, ніж прогнозувалося.

Оновлений прогноз передбачає, що на тлі поширення коронавірусу, темпи відновлення економіки сповільняться в найближчі місяці.

– З огляду на V-подібну динаміку в більшості секторів у лютому-липні, ми поліпшили прогноз реального ВВП на 2020 рік до -5,5% р/р, в порівнянні з -7,2% раніше, – вважає головний економіст компанії Олена Білан.

У Dragon Capital вважають, що повторне введення жорсткого загальнонаціонального карантину малоймовірно, попри зростання захворюваності.

Зростання української економіки продовжиться у 2021 році на тлі відновлення світової економіки.

– Поданий до парламенту бюджет з плановим дефіцитом 6% ВВП вказує на відсутність у влади апетиту до покращення стану державних фінансів, як сталося під час попередньої кризи 2014-15 років, – йдеться у звіті.

Економіка України зможе повернутися до докризового рівня вже до кінця 2021 року, вважають в інвесткомпанії.

Прогноз Standard&Poors

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року. Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.

На тлі падіння ВВП очікується зростання курсу долара в Україні.