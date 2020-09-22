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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине разработали путеводитель для иностранных инвесторов

В Украине разработали путеводитель для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide.

Это аналитический инструмент, в котором можно найти информацию об инвестиционных проектах, пишет премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

— в гайде можно найти информацию о каждой отрасль украинской экономики от сельского хозяйства и энергетики к инфраструктуре и ИТ-отрасли. UkraineInvest Guide будет обновляться ежеквартально, чтобы инвесторы были обеспечены актуальной информацией, — пишет Шмыгаль.

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В путеводитель UkraineInvest Guide вошли 60 наиболее привлекательных инвестпроектов и данные о них.

Экономика Украины

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось после падения во II квартале 2020 года. Об этом говорится в прогнозе инвестиционной компании Dragon Capital.

На фоне распространения коронавируса, темпы восстановления экономики замедлятся в ближайшие месяцы.

В Dragon Capital считают, что повторное введение жесткого общенационального карантина маловероятно.

Источник: Денис Шмыгаль

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