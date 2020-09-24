Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, на місцевих виборах умовний бар’єр 5% долають п’ять партій.

Зокрема, партію Слуга народу готові підтримати 15,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, Опозиційна платформа – За життя – 11,5%, Європейська солідарність – 11,0%, Батьківщина – 8,0% та За майбутнє – 5,9%.

Протягом останнього тижня перші чотири партії з п’ятірки сукупно втратили майже 1,5%.

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Водночас, 55% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються, чи варто йти голосувати, 21% респондентів. Ще 8% респондентів можливо візьмуть участь у голосуванні.

Також поступово зросли позитивні очікування від місцевих виборів. Третина опитаних сподіваються на позитивні зрушення у їхніх містах та селах після 25 жовтня.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг протягом 19-22 вересня. Опитали 5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

Напередодні Київський міжнародний інститут соціології також проводив опитування, які партії готові підтримати українці, якби вибори в Раду проходили зараз.

Зокрема, у п’ятірці лідерів опинилися б Слуга народу, ОПЗЖ, Євросолідарність, Батьківщина і Радикальна партія Олега Ляшка.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг