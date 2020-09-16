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Факти / Україна / Політика

Розрив скорочується: Зеленський залишається лідером президентського рейтингу

Нинішнього президента Володимира Зеленського готові підтримати 29% українців, серед тих, хто визначився, якби вибори відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, які оприлюднила Соціологічна група Рейтинг.

Якби вибори відбулися найближчим часом, співголову фракції Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка підтримало б 15,5% опитаних, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка14%, лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко 9,3%.

Рейтинги інших політиків: 

  • лідер партії Сила і честь Ігор Смешко – 6,4%;
  • лідер Радикальної партії Олега Ляшка Олег Ляшко – 3,6%;
  • колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман – 3,6%;
  • телеведучий, шоумен Сергій Притула – 3,6%.

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Рейтинг інших кандидатів не перевищує 3%, близько 14% респондентів не визначилися.

Опитування проводили з 3 до 6 вересня. Загалом опитали 2 000 осіб у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Кого підтримують на місцевих виборах

За даними соцгрупи Рейтинг, взяти участь у виборах готові 77% опитаних.

Якби місцеві вибори відбулись у неділю, 13 вересня, найбільше голосів набрали б Слуга народу та Опозиційна платформа – За життя. Водночас 41% українців не визначилися із партією, за яку хотіли б голосувати.

Джерело: Рейтинг 

Фото: Офіс президента

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