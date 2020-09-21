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Факти / Україна / Політика

РНБО пильно слідкує за російськими військовими навчаннями Кавказ-2020

Рада національної безпеки і оборони України стежить за тим, як проходять військові навчання Кавказ-2020 у Російській Федерації 21-26 вересня. Про це повідомив Олексій Данілов – секретар ради.

Крім того, він заявив, що в Україні також будуть проходити стратегічні командно-штабні навчання, під назвою Об’єднані зусилля-2020.

Відповідь України на Кавказ 2020

Україна проводитиме військові навчання Об’єднані зусилля-2020 у відповідь російським Кавказ 2020. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

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За попередньою інформацією, під час навчання досліджуватимуть здатність діяти відповідно до стандартів НАТО. Операція пройде на півдні України 21-25 вересня, планується залучення представників Альянсу та літаків військово-повітряних сил.

На полігонах українських військових навчатимуть стріляти із зенітно-ракетних комплексів. Також перевірятимуть здатність працювати з пунктами управління збройних сил НАТО.

Джерело: Рада національної безпеки і оборони

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