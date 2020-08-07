На Львівщині депутат побив жінку за клаптик землі

На Львівщині у місті Сколе місцевий депутат побив жінку, захотівши отримати її клаптик землі, яку постраждала хотіла використати для будівництва гаражного приміщення.

Коли ж роботи були у самому розпалі, виявилося, що на ділянку накинув оком і Степан Цмоканич, хоча жодного права на це не мав, тож вирішив фізично отримати ласий шмат.

Жінка написала заяву у поліцію, а сам депутат тепер навіть не виходить з будинку та не відповідає на телефонні дзвінки.

Однак за такий вчинок чиновникові загрожує всього штраф у розмірі 850 грн.

Побиття Анастасії Лугової

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, через що злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина почала плакати та кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Анастасія просила про допомогу, але ніхто не відгукнувся навіть провідниця, тоді жінка знайшла прихисток у сусідньому вагоні.

Через недбалість працівників Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.