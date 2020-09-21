Співробітники СБУ та НАБУ викрили голову Харківського окружного адміністративного суду, коли вона передавала своєму підлеглому $3 тис. хабара.

Вона тиснула на одного із суддів, вимагаючи ухвалення необхідного рішення у адміністративній справі по земельному питанню за так звану винагороду.

Правоохоронці перевіряють інші можливі факти корупції та причетності до них співробітників суду.

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Незабаром голові харківського суду оголосять підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.











У Харкові на передачі $3 тис. хабара затримали голову окружного адмінсуду / 3 фотографии

Корупція в МОН

У Києві чиновника Міністерства освіти судитимуть за отримання 300 тис. грн хабара.

Обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від директора державного підприємства за перемогу в конкурсі з призовим фондом в 3 млн грн.

Чиновника затримали влітку 2020 року, коли він отримував $5 тис. та 165 тис. грн.