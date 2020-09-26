Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом – останні новини

Літак Ан-26 впав під Чугуєвом і загорівся увечері 25 вересня. На борту було 27 осіб (7 членів екіпажу і 20 курсантів).

Число загиблих в авіакатастрофі у Харківській області збільшилася до 26 осіб. Станом на 10.50 потерпілий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані, помер.

На місці катастрофи розгорнуто пункт психологічного забезпечення. У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

26 вересня в Україні оголошено Днем жалоби.

Оновлено в 14.40. Курсант 20-річний В’ячеслав Золочевський, який вижив у авіакатастрофі під Чугуєвом, почувається нормально. Він врятував життя своєму однокурснику, однак той помер сьогодні вранці.

– Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся її гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який проте, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті, – пише президент Володимир Зеленський.

Оновлено в 13.50. Звіт урядової комісії про результати розслідування авіакатастрофи військового літака в Харківській області повинен бути підготовлений до 25 жовтня.

На час роботи комісії, організаторів тренувального польоту Ан-26 відстороняють.

Оновлено в 13.40. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео останніх секунд польоту та падіння Ан-26 у Чугуєві.

На кадрах видно, як літак заходить на посадку з увімкненими вогнями, але за секунду падає та вибухає.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить – что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины ! Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Оновлено в 13.10. Членам родин загиблих виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 1,576 млн грн. Про це заявили в урядовій комісії.

Оновлено в 15.55. Курсант-третьокурсник, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, може бути виписаний з госпіталю в найближчим часом.

Його загрози життю немає і його стан стабільний, заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

– На наступному тижні вже буду ставити питання про виписку з наступним відпуском за станом здоров’я, – заявив він.

Військовий родом з Харківської області.

Його однокурсник, який також вижив у катастрофі, але нині помер у лікарні, родом з Львівської області. Він мав 90% опіків тіла.

Оновлено в 12.35. За інформацією ДСНС, станом на 12.15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб.

Таким чином знайдено усіх загиблих курсантів та екіпаж Ан-26, які загинули у авіакатастрофі 25 вересня.

Оновлено в 12.15. 26 вересня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України через катастрофу літака поблизу аеродрому в Чугуєві Харківської області.

Оновлено в 11.30. Держава повинна забезпечити лікування потерпілого курсанта і надати компенсації родичам загиблих, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Україна не забуває своїх героїв. Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з’ясовані, а розслідування було об’єктивним і неупередженим, – каже він.

Оновлено в 11.00. Літак Ан-26 в цьому році отримав продовження терміну експлуатації на 2 роки.

Інформація щодо літака Ан-26Ш, який зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині, ніби не був готовий до виконання польотів і планувався відправитись на ремонт.

Оновлено в 10.50. Пілот літака Ан-26, який зазнав катастрофи в п’ятницю під Чугуєвом Харківської області, був досвідченим льотчиком.

– Льотчик був досвідчений, він знав цей аеродром, як свої п’ять пальців, і міг сідати на нього, напевно, наосліп. Після п’ятого чи шостого зльоту льотчик повідомив диспетчеру, що у нього є неполадки в лівому двигуні, проте залишався досить спокійним і готувався заходити на посадку на одному двигуні, що є штатною ситуацією – її відпрацьовують на тренажерах. Однак через вісім або дев’ять хвилин, вже отримавши згоду на посадку, з якихось причин щось сталося. Що? Має бути ще встановити. І літак упав, не долетівши два кілометри до злітно-посадкової смуги, – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

Він також додав, що для впізнання загиблих в катастрофі Ан-26 під Чугуєві Харківської області необхідно буде провести експертизу ДНК.

Оновлено в 10.41. ДБР розглядає чотири версії падіння літака Ан-26 під Чугуєвом:

технічна несправність агрегатів літального апарату;

неналежне виконання екіпажем службових обов’язків;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Оновлено в 10.30. Попередній аналіз свідчить про те, що розбився в Харківській області літак Ан-26, швидше за все, зачепився крилом за землю, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Попередню причину катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорного ящика.

Оновлено в 09.00. На місці авіакатастрофи Ан-26 в Харківській області тривають пошук “чорного ящика”, за попередньою інформацією, курсанти безпосереднього керування літаком не здійснюють.

Навчальні польоти літака Ан-26 почалися в 18.50 і повинні були тривати до 22.50.

– Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 – запросив захід на посадку, в 20.43 – пройшов дальній привід, о 20.45 – сталася авіакатастрофа, – повідомили в СБУ.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня, під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Ан-26 Штурманский мав бортовий номер №76 та був побудований у 1977 році. Основне призначення даного літака – навчання майбутніх штурманів авіації.