Авіакатастрофа в Чугуєві: список тих, хто був у літаку

Стали відомі імена всіх курсантів і офіцерів, які перебували на борту літака Ан-26, що впав біля Чугуєва.
Список публікується після того, коли всіх близьких загиблих і вцілілого сповістили про трагедію.
На борту літака, який здійснював плановий навчальний політ, перебували 27 людей:
В’ячеслав Золочевський (вижив) – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом з Краснокутського району Харківської області.
Богдан Кишеня – майор, командир авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1990 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.
Олексій Остапенко – капітан, штурман навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Дмитро Добреля – капітан, другий штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Ашраф Мсуя – старший лейтенант, штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Олег Козаченко – старший лейтенант, бортовий авіаційний технік навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1980 року народження. Родом з Харкова.
Євген Іванов – прапорщик, старший повітряний радист навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1978 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.
Олег Широчук – прапорщик, старший бортовий механік навчальної авіаційної бригади ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1979 року народження. Родом з Харкова.
Дмитро Андрущенко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Уродженець Богодухівського району Харківської області.
Олександр Бойко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Сумської області.
Ростислав Булій – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом зі Львівщини.
Віталій Вільховий – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом зі Львівщини.
Дмитро Донець – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Чернігова.
Костянтин Зибюк – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Уродженець Хмельницької області.
Олександр Клевець – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Херсона.
Богдан Матвійчук – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Житомирської області. Неодружений.
Микола Микитченко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом з Харкова.
Олександр Скочко – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Запорізької області.
Руслан Шеремет – курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1997 року народження. Родом з Куп’янського району Харківської області.
Євген Скоробогатько – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1993 року народження. Уродженець Запорізької області.
Артем Дудла – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Харкова.
Андрій Померанцев – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1994 року народження. Родом з Миколаєва.
Андрій Роспотнюк – курсант 153 навчальної групи льотного факультету, 1999 року народження. Уродженець Полтавської області.
Дмитро Студинський – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Житомирської області.
Максим Хомячук – курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Уродженець Вінницької області.
Володимир Олабін – курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Миколаївської області.
Роман Корчковський – курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Вінницької області.
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував фото чоловіків, які загибли під час авіакатастрофи під Харковом.
25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.
В результаті авіакатастрофи загинуло 26 осіб – один помер у лікарні, отримавши 90% опіків тіла.
На місці катастрофи розгорнуто пункт психологічного забезпечення. У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.
26 вересня в Україні оголошено Днем жалоби.
Джерело: NewsRoom