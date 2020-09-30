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Факти / Україна / Політика

Заява Фокіна щодо Донбасу – несподіванка: Кравчук, Резніков і Мережко нагадали позицію Києва

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з неприємним подивом сприйняла заяву Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі.

З такою заявою виступили глава української делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук, перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков і народний депутат, заступник голови делегації Олександр Мережко.

Дипломати заявили, що в питаннях тимчасової окупації Криму і війни на Донбасі українська делегація в ТКГ повинна дотримуватися офіційної позиції.

– Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу. До того ж розмова відбувалася у Верховній Раді України, – наголосили глави ТКГ.

Кравчук, Резніков і Мережко додали, що за всю їхню роботу в ТКГ Фокін жодного разу не висловлював подібних заяв і вони не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок.

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Офіційна позиція Києва

Представники делегації наголосили, що вони працюють з чітким розумінням того, що війну на територію України принесла Росія та її громадяни.

– Саме тому, наприклад, переговори з нашою участю відбуваються в тристоронньому форматі – Україна, ОБСЄ як посередник і Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території, – зазначили глави ТКГ.

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Заява Фокіна

29 вересня Фокін заявив, що не отримав жодного підтвердження війни між Україною і Росією на Донбасі.

– Щодо війни. Я не політик. Зробити якесь визначення цьому я не можу. Тому що жодного підтвердження тому, що там ведеться війна між Україною і Росією, поки я не бачу, – сказав він.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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