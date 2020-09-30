PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Луценка виявили рак – політик переніс операцію

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко лікується від раку.

Він розповів, що під час лікування він уже переніс операцію, а далі його чекає курс хіміотерапії.

Читайте: Порошенко захворів на коронавірус

– Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія, – заявив Луценко.

Також екс-генпрокурор зазначив, що, попри захворювання, він не залишає політику.

У Юрія Луценко виявили рак

Онко у Алли Мазур

У листопаді 2019 року телеведуча Алла Мазур зізналася, що у неї виявили злоякісну пухлину. Вона планувала звернутися до шанувальників з фінальною доброю новиною про перемогу в січні цього року, але вирішила підтримати всіх тих, хто бореться з тяжкою хворобою.

16 вересня телеведуча Алла Мазур кардинально змінила образ після онкології.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка