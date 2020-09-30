У Юрія Луценко виявили рак

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко лікується від раку.

Він розповів, що під час лікування він уже переніс операцію, а далі його чекає курс хіміотерапії.

Читайте: Порошенко захворів на коронавірус

– Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія, – заявив Луценко.

Також екс-генпрокурор зазначив, що, попри захворювання, він не залишає політику.

Онко у Алли Мазур

У листопаді 2019 року телеведуча Алла Мазур зізналася, що у неї виявили злоякісну пухлину. Вона планувала звернутися до шанувальників з фінальною доброю новиною про перемогу в січні цього року, але вирішила підтримати всіх тих, хто бореться з тяжкою хворобою.

16 вересня телеведуча Алла Мазур кардинально змінила образ після онкології.