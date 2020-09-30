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Факты / Украина

У Луценко обнаружили рак — политик перенес операцию

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко лечится от рака. 

Он рассказал, что в рамках лечения  уже перенес операцию, а далее его ожидает курс химиотерапии. 

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— Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди — химиотерапия, — заявил Луценко.

Также экс-генпрокурор отметил, что, несмотря на заболевание, он не покидает политику. 

У Юрия Луценко обнаружили рак

Онко у Аллы Мазур

В ноябре 2019 года телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Она планировала обратиться к поклонникам с финальной доброй новостью о победе в январе этого года, но решила поддержать всех тех, кто борется с тяжелой болезнью.

16 сентября 2020 года телеведущая Алла Мазур кардинально изменила образ после онкологии.

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