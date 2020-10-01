Третина опитаних готові підтримати на виборах чинного голову населеного пункту, стільки ж – за іншого кандидата, ще 35% – не визначилися у цьому питанні.

Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

Що стосується партій, то на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять політсил: Слугу народу готові підтримати 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, Європейську солідарність – 11,4%, Опозиційну платформу – За життя – 11,4%, Батьківщину – 8,3% та За майбутнє – 6,2%.

Третина опитаних сподіваються на позитивні зрушення у їхніх містах та селах після виборів 25 жовтня. Половина вважають, що нічого не зміниться і лише 7% очікують погіршення ситуації.

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Серед опитаних 34% вважають, що для місцевої партії важливіше, аби вона підтримувала курс президента Зеленського, натомість 26% переконані, що вона має бути в опозиції до глави держави.

56% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються – 20% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах сказали 15% респондентів.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг протягом 25-28 вересня. Опитали 5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

А от якби вибори в Раду проходили зараз, то, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, українці готові підтримати п’ять партій.

Це, зокрема, Слуга народу, ОПЗЖ, Євросолідарність, Батьківщина і Радикальна партія Олега Ляшка.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг