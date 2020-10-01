Треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего председателя населенного пункта, столько же — за другого кандидата, еще 35% — не определились в этом вопросе.

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Что касается партий, то на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять политсил: Слугу народа готовы поддержать 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, Европейскую солидарность — 11,4%, Оппозиционную платформу — За жизнь — 11,4%, Батькивщину — 8,3% и За будущее — 6,2%.

Треть опрошенных надеются на позитивные сдвиги в их городах и селах после выборов 25 октября. Половина считают, что ничего не изменится и только 7% ожидают ухудшения ситуации.

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Среди опрошенных 34% считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Зеленского, зато 26% убеждены, что она должна быть в оппозиции к главе государства.

56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются — 20% респондентов, возможно примут участие — еще 8% респондентов. О маловероятности участия в выборах заявили 15% респондентов.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг в течение 25-28 сентября. Опросили 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

А вот если бы выборы в Раду проходили сейчас, то, по результатам опроса Киевского международного института социологии, украинцы готовы поддержать пять партий.

Это, в частности, Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарнисть, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко.

Источник: Социологическая группа Рейтинг