Спростовує “здачу Криму”: Луценко назвав вирок Януковичу бомбою для Кремля

Рішення апеляційного суду залишити в силі вирок президенту-втікачу Віктору Януковичу в справі про держзраду спростовує всі фейки про “здачу Криму” і визначає Росію як агресора і окупанта.

Про це заявив екс-генпрокурор України Юрій Луценко.

На підтвердження своїх слів Луценко надав фотокопії рішення суду, назвавши це “бомбою для Кремля”.

– Після цього судового рішення усі фейки про “здачу Криму українськими політиками” є юридично спростованими. Завдяки стороні обвинувачення і судді відтепер фактом є агресія РФ, яка призвела до окупації частини території України. Думаю, разом із тисячами інших доказів це рішення стане серйозним аргументом для Міжнародного кримінального суду в Гаазі, – зазначив екс-генпрокурор.

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Янукович програв апеляцію

2 жовтня 2020 року Київським апеляційним судом відмовлено в задоволенні апеляції адвокатів Януковича на вирок Оболонського районного суду від 24 січня 2019 року. Вирок набрав законної сили.

Прокурори довели, що своїми умисними протиправними діями Янукович вчинив державну зраду, надавши Росії та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Також своїми умисними протиправними діями Янукович вчинив злочин проти миру, а саме пособництво у веденні агресивної війни.