Опровергает “сдачу Крыма”: Луценко назвал приговор Януковичу бомбой для Кремля

Решение апелляционного суда оставить в силе приговор беглому президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене опровергает все фейки о “сдаче Крыма” и определяет Россию как агрессора и оккупанта.

Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В подтверждение своих слов Луценко предоставил фотокопии решения суда, назвав это “бомбой для Кремля”.

— После этого судебного решения все фейки о “сдаче Крыма украинскими политиками” являются юридически опровергнутыми. Благодаря стороне обвинения и судье отныне фактом является агрессия РФ, которая привела к оккупации части территории Украины. Думаю, вместе с тысячами других доказательств это судебное решение станет серьезным аргументом для Международного уголовного суда в Гааге, — отметил экс-генпрокурор.

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Янукович проиграл апелляцию

2 октября 2020 Киевским апелляционным судом отказано в удовлетворении апелляции адвокатов Януковича на приговор Оболонского районного суда от 24 января 2019 года. Приговор вступил в законную силу.

Прокуроры доказали, что своими умышленными противоправными действиями Янукович совершил государственную измену, предоставив России и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также своими умышленными противоправными действиями Янукович совершил преступление против мира, а именно пособничество в ведении агрессивной войны.