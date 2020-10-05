Концерт Олі Полякової в Харкові – реакція співачки на кримінальну справу

Співачка Оля Полякова відреагувала на звинувачення щодо скандалу навколо її виступу в Харкові до Дня вчителя.

Вона зазначила, що всі, хто хвилюється про кримінальну справу з приводу харківського концерту, можуть заспокоїтися.

– Дивіться, я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує. Звичайно, хочу сказати, що сьогодні весь галас з приводу заходів і концертів пов’язаний безпосередньо з передвиборчим безладом. Але все це можна обговорювати тільки тоді, коли закриють метро, ​​яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати, – заявила Оля Полякова.

Скандальний концерт не залишив без уваги і міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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– У Харкові, який постійно знаходиться в антирекордах, було ну дуже важливо для місцевої влади провести цей концерт. Звичайно, у нас же вибори. Не здоров’я і життя громадян головне, а вибори. Тому обов’язково треба провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде через тиждень-десять днів, – заявив Степанов.

За його словами, такі легковажні дії та ставлення до здоров’я громадян призведе до того, що в українських лікарнях банально закінчаться ліжка і медичні працівники.

Концерт до Дня вчителя в Харкові проводився під егідою місцевої влади. За даними поліції, на ньому були присутні близько 2 тис. людей.



















Чому через концерт у Харкові розгорівся скандал і реакція Олі Полякової / 5 фотографий

Ще перед виступом Оля Полякова звернулася до глядачів, щоб ті одягли маски і трималися на відстані, але її прохання проігнорували.

В результаті ГУ НП в Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

Також в поліції зазначили, що їх співробітники перебували на концерті для попередження порушень. Однак Харків перебуває в помаранчевій карантинній зоні, а там діють деякі обмеження щодо проведення масових заходів. У цій карантинній зоні можуть проводитися культурні заходи, але з умовою, що на 1 людину є 20 кв.м., а загалом там присутні не більше 100 відвідувачів.

Реакція Мінкульту

Пізніше глава Міністерства культури Олександр Ткаченко назвав концерт Полякової в Харкові “безвідповідальними діями зі сторони організаторів, місцевої влади і глядачів”.