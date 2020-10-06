У Росії в будь-який момент станеться суспільний вибух, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, коментуючи протести у Хабаровську, які тривають з липня.

На його думку, ці події свідчать про те, що на людей, які виходять на мітинги, не можна впливати лише за допомогою інформаційної політики, тобто промивати мізки.

– Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух, – наголосив Зеленський.

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Водночас він не впевнений, що у РФ події розгортатимуться за білоруським сценарієм.

– Але те, що я бачу: народ Білорусі більше не буде витримувати політику, яка була раніше. Владі треба дослухатися до людей. Якщо не буде діалогу, якщо влада не говоритиме про це з людьми, потім буде хвиля. А хвиля завжди змиває все минуле, – підсумував Зеленський.

Протести у Хабаровську

Акції у Хабаровському краї РФ тривають з 11 липня 2020 року через арешт губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують у нібито організації вбивств підприємців.

Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті цієї справи. На багатотисячних акціях вимагають не лише звільнення колишнього губернатора, а й відставки Володимира Путіна.