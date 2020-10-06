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Факты / Украина

Зеленский прогнозирует общественный взрыв в РФ из-за протестов в Хабаровске

В России в любой момент произойдет общественный взрыв, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe, комментируя протесты в Хабаровске, которые продолжаются с июля.

По его мнению, эти события свидетельствуют о том, что на людей, которые выходят на митинги, нельзя влиять только с помощью информационной политики, то есть промывать мозги.

— Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв, — отметил Зеленский.

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При этом он не уверен, что в РФ события будут разворачиваться по белорусскому сценарию.

— Но то, что я вижу: народ Беларуси больше не будет выдерживать политику, которая была раньше. Власти нужно прислушиваться к людям. Если не будет диалога, если власть не будет говорить об этом с людьми, потом будет волна. А волна всегда смывает все прошлое, — подытожил Зеленский.

Протесты в Хабаровске

Акции в Хабаровском крае РФ продолжаются с 11 июля 2020 года из-за ареста губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в якобы организации убийств предпринимателей.

Местные жители уверены в политической подоплеке этого дела. На многотысячных акциях требуют не только освобождения бывшего губернатора, но и отставки Владимира Путина.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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