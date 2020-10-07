Сергій Притула: біографія, програма і рейтинг кандидата на пост мера Києва

Сергій Притула йде в мери Києва від політичної партії Голос.

Рішення про висунення його кандидатури партія ухвалила 11 серпня.

На осінніх виборах мера Києва громадський діяч, телеведучий та волонтер Сергій Притула складе конкуренцію чинному меру Віталію Кличку.

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Біографія Сергія Притули

Народився у 1981 році в місті Збараж Тернопільської області.

Наприкінці 1990-х вступив до Тернопільської академії народного господарства, багато часу приділяв КВК, художній самодіяльності, був членом багатьох молодіжних об’єднань.

У 2000-2001 році мешкав у Лондоні, де спочатку навчався, а згодом почав працювати за різними професіями (вантажник, помічник на кухні в ресторані, будівельник, офіціант).

Після повернення в Україну продовжив навчання та гастролював з командою КВК.

Вже у 2002 році розпочинає кар’єру на телебаченні. Протягом всього часу встиг попрацювати на таких каналах, як ICTV, Інтер, Новий канал, СТБ та UA Перший.

У 2006-2009 роках знімався у відомому проекті Comedy Club Україна.

Найбільшої популярності принесло 100-серійне скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), зняте та спродюсоване спільно з гумористом Андрієм Молочним.

Згодом став ідейним натхненником та одним із учасників розважального шоу Вар’яти, яке вперше з’явилося на телебаченні у 2016 році.

З 2017 року – постійний ведучий українського нацвідбору до Євробачення.

Наприкінці 2018 року став ведучим проекту Нові лідери на телеканалі ICTV.

Озвучив низку зарубіжних мультфільмів, є володарем чотирьох нагород премії Телетріумфу.

Від початку бойових дій на Донбасі займається волонтерською діяльністю – станом на початок 2020 року на потреби армії було передано близько 40 млн грн.

Окрім допомоги українським військовим на Сході, власним коштом утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни у Тернополі.

Нагороджений орденами За заслуги III ступеня та Народний Герой України.

У шлюбі з першою дружиною народився син Дмитро.

Наразі одружений вдруге, з жінкою Катериною виховують спільну доньку Соломію.

Програма кандидата у мери Сергія Притули

Девіз передвиборчої кампанії Притули – Київ без напрягів. У своїй програмі він акцентує увагу на вирішенні проблем хаотичної забудови міста, неналежної транспортної розв’язки, недостатньої кількості паркувальних місць, відсутності можливостей реалізувати бізнес-потенціал.

Кандидат обіцяє налагодити роботу громадського транспорту, побудувати нові парки та зони відпочинку, створити додаткові робочі місця.

Кілька ключових тез з програми:

розумне планування без хижацької забудови;

сучасні дорожні розв’язки без заторів;

паркування в місті має бути упорядкованим;

можливість реалізувати власний бізнес-потенціал;

робочі місця для молоді, людей віком 40-60 років та осіб з інвалідністю;

сучасні громадські простори, де люди зможуть як відпочити, так і попрацювати;

гармонійний розвиток доріг та громадського транспорту;

розвиток нових районів та зон відпочинку.

Рейтинг Сергія Притули

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 4-9 вересня, за Сергія Притулу готові проголосувати 9,8% киян, які визначилися з кандидатом та планують йти на вибори. Він посідає другу сходинку, поступаючись лише чинному меру міста Віталію Кличку.

Аудиторія опитування – мешканці міста Києва від 18 років, вибіркова сукупність – 1 200 респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,8%.

Вибори мера Києва 2020

25 жовтня 2020 року кияни обиратимуть мера міста. У перегонах беруть участь кандидати від ключових партій – Слуга народу, Батьківщина, ЄС, ОПЗЖ.

Пішов на вибори і чинний мер Віталій Кличко, він представляє партію Удар.

Повний список кандидатів на пост мера Києва дивіться на Фактах ICTV.