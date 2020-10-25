25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування.

Також на них обирали міських голів. Та результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів.

Прогнозована явка на виборах складає близько 40% громадян, проте остаточних даних нині немає.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україна 2020

Лідерами серед міських голів стали:

Віталій Кличко – 47,8%;

Олександр Попов – 8,6%.

До міськради Києва проходять сім партій:

УДАР Віталія Кличка -19,74%;

Європейська Солідарність – 17,76%;

Слуга народу – 10,28%;

Батьківщина – 8,61%;

Опозиційна платформа – За життя – 7,77%;

Єдність Олександра Омельченка – 5,94%;

Голос – 5,65%.

До другого туру в Одесі вийшли:

Геннадій Труханов (Довіряй ділам) – 34,40%

Микола Скорик (Опозиційна платформа За життя) – 17,93%

В міську раду Одеси потрапляють:

Довіряй ділам – 23,77%;

Опозиційна платформа – За життя – 22,38%;

Слуга народу – 15,95%:

Європейська солідарність – 12,72%;

Партія Шарія – 7,63%.

У Харкові серед лідерів на посаду міського голови:

Геннадій Кернес – 57,9%;

Олександр Фельдман – 12,12% голосів.

Другий тур виборів мера в місті не відбудеться, оскільки Кернес набрав більше 50% голосів.

Читайте: Явка на місцевих виборах в Україні 2020

До міської ради Харкова потраплять політичні сили:

Блок Кернеса Успішний Харків – 39,52%;

Опозиційна платформа За життя – 16,99%;

Слуга народу – 12,39%;

Європейська солідарність – 9,17%;

Партія Шарія – 6,41%;

Блок Світличної – Разом – 5,42%.

У Маріуполі найбільше голосів на виборах міського голови набрали:

Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченка) – 69,05%;

Володимир Клименко (Опозиційна платформа – За життя) – 23,71%.

До міськради попередньо проходять:

Блок Вадима Бойченка – 45,96%;

45,96%; Опозиційна платформа – За життя – 30,69%;

30,69%; Партія Шарія – 6,56%;

6,56%; Слуга народу – 6,28%.

Міським головою у Дніпра може стати:

Борис Філатов (Пропозиція) – 44,47%;

Загід Краснов (Громадська сила) – 14,44%.

До міськради Дніпра попередньо проходять:

Пропозиція – 28,33%;

Опозиційна платформа – За життя – 17,15%;

Слуга народу – 15,21%;

Громадська сила – 10,44%;

Європейська солідарність – 7,50%;

Блок Вілкула Українська перспектива – 5,24%.

Міським головою у Черкасах може стати:

Анатолій Бондаренко (За майбутнє) – 32,66%

Віктор Євпак (Голос) – 19,84%

Віталій Ільченко (Слуга народу) – 17,80%

До міськради Черкас попередньо проходять:

Слуга народу – 20,68%

За майбутнє – 13,32%

Голос – 12,05%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Новина доповнюється