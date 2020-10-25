25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування.
Також на них обирали міських голів. Та результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів.
Прогнозована явка на виборах складає близько 40% громадян, проте остаточних даних нині немає.
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Результати екзит-полу у Києві
Лідерами серед міських голів стали:
- Віталій Кличко – 47,8%;
- Олександр Попов – 8,6%.
До міськради Києва проходять сім партій:
- УДАР Віталія Кличка -19,74%;
- Європейська Солідарність – 17,76%;
- Слуга народу – 10,28%;
- Батьківщина – 8,61%;
- Опозиційна платформа – За життя – 7,77%;
- Єдність Олександра Омельченка – 5,94%;
- Голос – 5,65%.
Результати екзит-полу в Одесі
До другого туру в Одесі вийшли:
- Геннадій Труханов (Довіряй ділам) – 34,40%
- Микола Скорик (Опозиційна платформа За життя) – 17,93%
В міську раду Одеси потрапляють:
- Довіряй ділам – 23,77%;
- Опозиційна платформа – За життя – 22,38%;
- Слуга народу – 15,95%:
- Європейська солідарність – 12,72%;
- Партія Шарія – 7,63%.
Результати екзит-полу у Харкові
У Харкові серед лідерів на посаду міського голови:
- Геннадій Кернес – 57,9%;
- Олександр Фельдман – 12,12% голосів.
Другий тур виборів мера в місті не відбудеться, оскільки Кернес набрав більше 50% голосів.
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До міської ради Харкова потраплять політичні сили:
- Блок Кернеса Успішний Харків – 39,52%;
- Опозиційна платформа За життя – 16,99%;
- Слуга народу – 12,39%;
- Європейська солідарність – 9,17%;
- Партія Шарія – 6,41%;
- Блок Світличної – Разом – 5,42%.
Результати екзит-полу у Маріуполі
У Маріуполі найбільше голосів на виборах міського голови набрали:
- Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченка) – 69,05%;
- Володимир Клименко (Опозиційна платформа – За життя) – 23,71%.
До міськради попередньо проходять:
- Блок Вадима Бойченка – 45,96%;
- Опозиційна платформа – За життя – 30,69%;
- Партія Шарія – 6,56%;
- Слуга народу – 6,28%.
Результати екзит-полу у Дніпрі
Міським головою у Дніпра може стати:
- Борис Філатов (Пропозиція) – 44,47%;
- Загід Краснов (Громадська сила) – 14,44%.
До міськради Дніпра попередньо проходять:
- Пропозиція – 28,33%;
- Опозиційна платформа – За життя – 17,15%;
- Слуга народу – 15,21%;
- Громадська сила – 10,44%;
- Європейська солідарність – 7,50%;
- Блок Вілкула Українська перспектива – 5,24%.
Результати екзит-полу у Черкасах
Міським головою у Черкасах може стати:
- Анатолій Бондаренко (За майбутнє) – 32,66%
- Віктор Євпак (Голос) – 19,84%
- Віталій Ільченко (Слуга народу) – 17,80%
До міськради Черкас попередньо проходять:
- Слуга народу – 20,68%
- За майбутнє – 13,32%
- Голос – 12,05%
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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