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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Україні

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування.

Також на них обирали міських голів. Та результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів.

Прогнозована явка на виборах складає близько 40% громадян, проте остаточних даних нині немає.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україна 2020

Результати екзит-полу у Києві

Лідерами серед міських голів стали:

  • Віталій Кличко – 47,8%;
  • Олександр Попов – 8,6%.

До міськради Києва проходять сім партій:

  • УДАР Віталія Кличка -19,74%;
  • Європейська Солідарність – 17,76%;
  • Слуга народу – 10,28%;
  • Батьківщина – 8,61%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 7,77%;
  • Єдність Олександра Омельченка – 5,94%;
  • Голос – 5,65%.

Результати екзит-полу в Одесі

До другого туру в Одесі вийшли:

  • Геннадій Труханов (Довіряй ділам) – 34,40%
  • Микола Скорик (Опозиційна платформа За життя) – 17,93%

В міську раду Одеси потрапляють:

  • Довіряй ділам – 23,77%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 22,38%;
  • Слуга народу – 15,95%:
  • Європейська солідарність – 12,72%;
  • Партія Шарія – 7,63%.

Результати екзит-полу у Харкові

У Харкові серед лідерів на посаду міського голови:

  • Геннадій Кернес – 57,9%;
  • Олександр Фельдман – 12,12% голосів.

Другий тур виборів мера в місті не відбудеться, оскільки Кернес набрав більше 50% голосів.

Читайте: Явка на місцевих виборах в Україні 2020

До міської ради Харкова потраплять політичні сили:

  • Блок Кернеса Успішний Харків – 39,52%;
  • Опозиційна платформа За життя – 16,99%;
  • Слуга народу – 12,39%;
  • Європейська солідарність – 9,17%;
  • Партія Шарія – 6,41%;
  • Блок Світличної – Разом – 5,42%.

Результати екзит-полу у Маріуполі

У Маріуполі найбільше голосів на виборах міського голови набрали:

  • Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченка) – 69,05%;
  • Володимир Клименко (Опозиційна платформа – За життя) – 23,71%.

До міськради попередньо проходять:

  • Блок Вадима Бойченка  – 45,96%;
  • Опозиційна платформа – За життя  – 30,69%;
  • Партія Шарія  – 6,56%;
  • Слуга народу – 6,28%.

Результати екзит-полу у Дніпрі

Міським головою у Дніпра може стати:

  • Борис Філатов (Пропозиція) – 44,47%;
  • Загід Краснов (Громадська сила) – 14,44%.

До міськради Дніпра попередньо проходять:

  • Пропозиція – 28,33%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 17,15%;
  • Слуга народу – 15,21%;
  • Громадська сила – 10,44%;
  • Європейська солідарність – 7,50%;
  • Блок Вілкула Українська перспектива – 5,24%.

Результати екзит-полу у Черкасах

Міським головою у Черкасах може стати:

  • Анатолій Бондаренко (За майбутнє) – 32,66%
  • Віктор Євпак (Голос) – 19,84%
  • Віталій Ільченко (Слуга народу) – 17,80%

До міськради Черкас попередньо проходять:

  • Слуга народу – 20,68%
  • За майбутнє – 13,32%
  • Голос – 12,05%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Новина доповнюється

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