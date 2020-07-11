Зростання цін на передачу електроенергії – по кому вдарять та наслідки

Ціни на передачу електроенергії зростуть у півтора рази. Такий тариф сьогодні погодила Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Для бізнесу це мільярди гривень додаткових витрат щороку.

На засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голова Укренерго просить удвічі збільшити тариф на транспортування електроенергії, аби покрити 20 млрд грн боргу перед зеленою генерацією.

Адже зелену енергію держава змушена викуповувати у приватних виробників по 4 грн 50 коп за кіловат. Це найвищий тариф у Європі. Нові потужності вводили неконтрольовано і стали непідйомним тягарем для української економіки.

А держава переклала все на бізнес, який вже і так втомився від постійних стрибків цін на електроенергію з початку року. Вона в нас теж одна з найдорожчих у Європі. Чергове ж зростання вартості передачі електроенергії коштуватиме промисловості 10 млрд грн щорічно, з них майже половина ляже на плечі металургів.

А додаткові витрати оборонних підприємств на електроенергію сягнуть у рік майже 80 млн грн, попереджають в Укроборонпромі. Тож під загрозою такі важливі для оборонної галузі виробництва, як завод імені Малишева, який виробляє танки, авіаційне держпідприємство Антонов, харківський ФЕД, де виготовляють прилади для бронетехніки, та інші.

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Не допустити руйнування важливих галузей економіки, а відтак закриття підприємств і скорочення робочих місць закликала президента і прем’єра федерація роботодавців України.

Засідання комісії тривало майже 2 години.

Голова постійно наголошує, що підтримує підприємців, та врешті визнає – насправді тариф треба вдвічі зменшити. Адже його реальна ціна – 80 грн за мегават годину.

Та в результаті тариф таки піднімають у півтора рази, до 240 грн за мегават годину. Решту суми для покриття боргу перед зеленими державна компанія Укренерго має знайти самотужки. І хоча це не початкова драконівська ціна, та все ж для промисловості тягар непосильний.

Щоб зупинити викачування грошей з економіки, зелений тариф треба знизити мінімум на 30-40%, наголошують промисловці. Якщо цього не станеться, то підприємства почнуть закриватися, а далі поглиблення економічної кризи і погіршення життя мільйонів українців. Надто висока ціна для покриття надприбутків кількох енергетичних компаній.

На українську економіку чекає новий удар. Підписаний урядом на початку місяця меморандум з виробниками альтернативної енергетики, передбачає не зниження тарифів на електрику, а навпаки – суттєве їх підвищення. Укренерго планує одразу вчетверо збільшити ціну на доставку електроенергії споживачам.

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