Україна підписала угоду про стратегічне партнерство з Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Про це повідомив міністр закордонних Дмитро Кулеба.

– Історичний момент. Підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією, – написав Кулеба.

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Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав Прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими ????????✌️???????? pic.twitter.com/XW2TJz5xTz — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 8, 2020

За словами глави МЗС два прапори – західний та східний стали ближчими один до одного.

Підписання меморандуму

7 жовтня Україна і Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Домовленість передбачає залучення фінансування Британської експортно кредитного агенції до розмірі £1,25 млрд.