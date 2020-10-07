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Факти / Україна

Співпраця в оборонній галузі: Україна та Велика Британія підписали меморандум

Україна та Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю в оборонній галузі.

Документ затвердили уповноважені представники країн – міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес 7 жовтня.

Домовленість передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі £1,25 млрд.

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Це пришвидшить реалізацію спільних проектів у оборонній сфері, що актуально під час загострення ситуації у Чорноморському регіоні.

Допомога від Великої Британії

Україна та Велика Британія домовилися про стратегічне партнерство, розвиток торгівлі між країнами та співпрацю в оборонній сфері.

Документи узгодили під час візиту української делегації 7 жовтня до Великої Британії.

Західний партнер виділить кошти на розвиток військово-морського флоту України.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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